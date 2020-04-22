Украинское правительство ввело госрегулирование цен на социально значимые продукты и товары

22.04.2020, 16:40, Новости дня

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил постановление о мерах, направленных на стабилизацию цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Данное постановление предусматривает возвращение на государственное регулирование цен на продукты питания и товары, которое было отменено в 2017 году.

“Проектом постановления предусматривается на период карантина утверждение перечня товаров, имеющих важную социальную значимость, и перечня товаров противоэпидемического назначения – всего 48 наименований, порядок декларирования цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения”, – сказал перед голосованием министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Правительство поддержало постановление с возможностью в течение дня внести в него изменения по поводу списка препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

Кабмин пока не публиковал текст постановления. По данным народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, который посещает заседания правительства, в документе четыре группы товаров: товары, имеющие социальную значимость, товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, антисептики и дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты. Он опубликовал список в Telegram.

Товары, имеющие социальную значимость:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная (высший сорт);

макаронные изделия отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная без газа;

масло сливочное жирностью 72,5%.

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

Paracetamol;

Azithromycin;

Ampicillin;

Amoxicillin;

Ceﬁriaxone;

Moxiﬂoxacin.

Антисептики и дезинфицирующие средства:

хлоргексидин (Clorhexidine);

этанол (Ethanol);

повидон-йод (Povidone-iodine);

средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);

хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine based compound);

хлороксиленол (Chloroxylenol);

спиртосодержащий антисептик для рук карманный;

дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;

дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;

моюще-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;

моюще-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.

Средства индивидуальной защиты:

шапочка медицинская одноразовая;

медицинская маска;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

костюм биологической защиты / комбинезон;

водонепроницаемые лабораторные костюмы;

перчатки медицинские стерильные или нестерильные;

перчатки нитриловые;

перчатки латексные неопудренные;

кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);

полнолицевая маска/полумаска;

защитный щиток;

защитные очки;

респиратор FFP2 или FFP3;

фартук медицинский

бахилы одноразовые;

резиновые сапоги;

прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;

медицинская марля;

защитная полумаска;

фильтры для полнолицевых и полумасок.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но на сегодняшнем заседании правительства их продлили до 11 мая.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,58 млн, из них более 178,8 тыс. умерли, а 696,1 тыс. выздоровели.