В регионах получили 300 тыс. тестов на коронавирус и анализатор от Фонда Рината Ахметова

22.04.2020, 16:40, Новости дня

Для помощи Украине в борьбе с COVID-19 по личному решению Рината Ахметова было выделено 300 млн грн. Они были направлены на решение основных медицинских потребностей страны, определенных в координации с Минздравом.

Одной из первоочередных задач стало обеспечение тестами для быстрого выявления коронавируса. Сегодня это главный способ оперативно обнаружить и изолировать инфицированных больных и предотвратить эпидемию. Поэтому Фонд Рината Ахметова закупил 300 тыс. таких тестов, доставил их в Украину и уже передал регионам.

Они распределены следующим образом:

Харьковская область – 20 тыс.

Донецкая область – 100 тыс.

Луганская область – 30 тыс.

Запорожская область – 30 тыс.

Львовская область – 30 тыс.

Ивано-Франковская – 10 тыс.

Киев – 25 тыс.

Киевская область – 25 тыс.

Днепропетровская область – 30 тыс. Из них 10 тыс. получил Павлоград и прилегающие населенные пункты.

Фото: Фонд Рината Ахметова

Городской голова Павлограда Анатолий Вершина подчеркнул, что благодаря этой помощи город теперь полностью обеспечен экспресс-тестами.

“Нам удалось закупить всего порядка 50 экспресс-тестов и потому они были крайне необходимы. 5 тыс. тестов от Фонда Рината Ахметова будет достаточно для сферы здравоохранения Павлограда. Большое спасибо за помощь”, – сказал мэр.

Украинские врачи отметили высокое качество тестов от Фонда.

Президент ассоциации врачей-анестезиологов, доктор медицинских наук Сергей Дубров назвал преимущества такого тестирования:

применение метода диагностики по антителам-иммуноглобулинам, что выделяет эти экспресс-тесты на фоне прочих;

высокая эффективность и чувствительность экспресс-тестов, которые передает медикам Фонд, достигает 87%, а специфичность – 99%. Это позволяет максимально точно подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19;

простой и понятный процесс диагностирования. Врачу достаточно 10 микролитров образца крови из вены разместить на экспресс-тесте, после чего добавить две-три капли буферного раствора. Кроме крови, может также использоваться сыворотка или плазма;

оперативность. Результаты экспресс-тестирования будут известны через 15 минут. На их интерпретацию врачу отводится не более получаса. В противном случае результат считается недействительным и тест необходимо делать заново;

покажут и подскажут. В экспресс-тесты включен внутренний процедурный контроль. Проявление специальной полосы в контрольной зоне теста говорит о достаточном количестве исследуемого образца крови, сыворотки или плазмы. А также о том, что не нарушены соответствующие процедурные методы тестирования.

ВИДЕОВидео: Фонд Рината Ахметова / YouTube

17 апреля Мариупольский филиал Донецкого областного лабораторного центра Минздрава получил от Фонда Рината Ахметова анализатор проб QuantStudio 5 в комплекте с тест-системой SARS-CoV-2 onestep RT-PCR,CE-IVD и боксом биобезопасности E Series 120 cm, MSC-IIA-E120, Metisafe.

Бокс биобезопасности позволяет уменьшить риски для оператора, он изолирует человека от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Быстро выявить и изолировать носителя – один из главных способов борьбы с эпидемией

Анализатор настолько автоматизирован, что на 100% исключает влияние человеческого фактора. Это оборудование позволит медикам качественно определять в лабораторных условиях наличие коронавируса COVID-19, который вызывает тяжелые осложнения.

“Всемирная угроза пандемии вскрыла множество проблем в медицинской сфере страны. И Фонд Рината Ахметова, и представительства SCM в разных уголках страны в координации с Министерством здравоохранения и оперативными штабами сейчас решают такие проблемы. Чтобы медикам Донбасса не приходилось отправлять материалы для анализа в лаборатории других областей, по личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова приобрел и передал медикам Мариуполя анализатор, который выдает высокоточные результаты проб на инфекцию. Сверхточность результатов и возможность проводить анализ на месте значительно повысят эффективность выявления инфицированных и помогут в борьбе с распространением COVID-19. Переданный Мариуполю анализатор – это продолжение защитного барьера от эпидемии, который Фонд начал возводить, передав в регионы 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Быстро выявить и изолировать носителя – один из главных способов борьбы с эпидемией”, – сказала член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Фото: Фонд Рината Ахметова

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что эффективность борьбы с коронавирусом теперь значительно вырастет по всему региону и пояснил, насколько важна поддержка государственной медицины.

“Поддержка друг друга, поддержка медицины – это самое важное, что происходит сегодня. Ринат Ахметов еще в феврале начал помогать стране. В том числе Мариуполю. Была целая программа разработана. Наш город на той неделе получил 15 тыс. тестов. Сейчас Фонд Рината Ахметова передал нам уникальное оборудование. Этот анализатор сэкономит много времени врачам, не нужно будет отправлять анализы в Киев. Благодарю за этот своевременный подарок! Уверен, что благодаря объединению усилий медицины, бизнеса, региональной и центральной власти мы скоро выйдем из этой пандемии”, – сказал городской голова.

Процесс получения результатов значительно ускорится и расширит возможности в борьбе с коронавирусом

“Безусловно, такой щедрый подарок и такая помощь от Фонда Рината Ахметова – это значительный вклад в нашу борьбу с коронавирусом. От имени областной государственной администрации хочу искренне выразить благодарность и Фонду, и лично учредителю Фонда за такую помощь”, – отметил советник главы областной госадминистрации Донецкой области Николай Трофименко.

По словам заведующего Мариупольским филиалом ГУ “Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины” Владимира Терещенко, анализатор проб на коронавирус QuantStudio 5 – один из самых современных аппаратов своего класса.

“До этого в Донецкой области не было таких суперсовременных приборов. Он достоверный, точный, быстрый. Выдает результат буквально за несколько часов. Только представьте, что раньше мы возили отобранный биоматериал в Киев или Славянск. Теперь процесс получения результатов значительно ускорится и расширит наши возможности в борьбе с коронавирусом. Будем работать не только для Мариуполя, но и для всей области. Ресурсы аппарата позволяют. Я очень благодарен Ринату Ахметову за своевременную помощь”, – отметил Терещенко.

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Фото: Фонд Рината Ахметова



Фото: Фонд Рината Ахметова



Фото: Фонд Рината Ахметова



Фото: Фонд Рината Ахметова



Фото: Фонд Рината Ахметова

Ринат Ахметов для помощи Украине в борьбе с распространением коронавирусной инфекции объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК “Шахтер”, компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса, закупил и передал Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту “200 “скорых” для Украины”.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки. Кроме того, закуплены самые современные анализаторы для лабораторного выявления коронавируса и других инфекций.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательные сериалы для педагогов (“Карантин: онлайн-сервисы для учителей”) и школьников (“Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта”). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и YouTube-канале.

Совместно с телеканалом “Украина” Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала “Украина” – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.