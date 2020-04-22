 

Зеленский: Теперь Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам

22.04.2020, 16:40, Новости дня

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время его президентства Украина стала “очень известной страной в США”. Об этом он сказал в фильме “Год президента Зеленского”, который транслируется в прямом эфире телеканала “Украина 24”. 

“С Америкой у нас сейчас… Ха! Мне кажется, мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам, – это неважно. У нас с Америкой крепкие отношения сейчас… Плохое отношение к Украины было из-за большого количества коррупционных схем в высшем руководстве государства”, – считает Зеленский.

Разговор президента США Дональда Трампа с Зеленским в июле 2019 года стал причиной объявления импичмента 45-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом глава Белого дома, по мнению демократов, хотел ослабить позиции Байдена-старшего, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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