 

Основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ, выкупивший 77,63 процента акций клуба

22.04.2020, 16:38, Новости дня

Государственная корпорация ВЭБ стала основным владельцем московского футбольного клуба ЦСКА. Компания приобрела 77,63 процента акций "армейцев" в рамках конвертации долгов клуба. Благодаря этому ЦСКА погасил все долговые обязательства перед госкорпарацией.

Также на совещании акционеров клуба был сформирован и новый совет директоров, о чем сообщает официальный сайт "красно-синих". В него вошли четыре представителя ВЭБ: член наблюдательного совета Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока Игорь Краснов, председатель комитета по городской экономике Александр Плутник и вице-президент аппарата председателя Александр Чеботарев.

"Переход 77,63 процентов акций ЦСКА — это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял ему инвестировать в развитие, — сообщил председатель ВЭБ Игорь Шувалов. — Это просто поддержка клуба в непрсотой экономической ситуации".

Президент ЦСКА Евгений Гинер, в свою очередь, уверен, что теперь клуб вернется в лидеры футбола России: "ЦСКА продолжит строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. Я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором времени вернет себе лидирующие позиции в российском футболе".



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