Ураганный ветер повалил более 30 деревьев в Москве

22.04.2020, 16:38, Новости дня

По меньшей мере семь машин в Москве были повреждены в среду поваленными деревьями, которые не устояли под натиском сильного ветра. Стихия вырвала с корнем 33 дерева, никто из людей по счастливой случайности не пострадал, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Много авто под деревьями, на проспекте Мира, 184, сдуло крышу, на улице 1905 года от ветра надломилось конструкция с дорожными знаками, движение перекрыли", — сообщил очевидец.

На Открытом шоссе ствол дерева буквально "прилег" на крышу легковушки, в салоне которой не было людей.

В Подмосковье тоже зафиксировано множество случаев падения деревьев на машины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Порывы ветра в столице и области достигают 23 метров в секунду, экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.