УАЗ начал выпускать автомобили скорой помощи

22.04.2020, 16:38, Новости дня

Новые реанимобили от Ульяновского автозавода не только оснащены всем необходимым для оказания экстренно помощи, но и способны проехать по дорогам любого качества.

Первая партия из 132 реанимобилей на базе коммерческой модели УАЗ Профи поступит в медицинские учреждения уже в мае 2020 года. Поставка автомобилей скорой помощи проходит в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ и федеральной программы по снижению последствий распространения коронавируса.

Что касается конструктива таких скорых, то медицинская “надстройка” к кабине Профи выполнена в виде термо- и шумоизолированного каркасного модуля из стеклопластика. В УАЗ подчеркивают, что отсек для медперсонала имеет эргономичную компоновку и укомплектован всем необходимым оборудованием по высшему разряду.

Новые автомобили предназначены для проведения “интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния “тяжелых” пациентов на догоспитальном этапе”.

Поскольку спецавтомобиль построен на базе полноприводного шасси УАЗ, то такая неотложка максимально приспособлена для езды даже по самым “убитым” дорогам и сельской местности, что выгодно отличает эту модель от классических “фургонов” скорой помощи.

Новые реанимобили от УАЗа окрашены в яркий лимонный цвет кузова и оснащены тем же двигателем, что и исходная модель УАЗ Профи – это 2,7-литровый бензиновый агрегат ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКП.

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