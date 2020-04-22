 

Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников и лишалась 200 тысяч рублей

22.04.2020, 16:30, Разное

Анастасия Волочкова пояснила о том, что стала жертвой мошенников. Знаменитость лишалась 200 тысяч рублей, отложенных на приобретение продуктов питания в период самоизоляции.
Анастасия Волочкова не стала скрывать, что начала испытывать финансовые трудности. Известно, в настоящий момент все звёзды вынуждены пребывать дома, а их расходы на обслуживание просторных апартаментов куда выше, чем у простых граждан. Балерина подготовилась к возможным проблемам с деньгам, положив на карту 200 тысяч рублей. Как оказалось, воспользоваться этими средствами звезда не успела, поскольку их списали без объяснения причины. В уведомлении указывается, все вопросы танцовщица может задать судебным приставам, но те не работают во время карантина, и теперь она не знает, как поступать, и на какие средства жить дальше. Эти сбережения должны были позволить ей пережить режим самоизоляции и предназначались на текущие расходы, в том числе на приобретение продуктов питания. Народная артистка уверена, это действия мошенников.

По словам танцовщицы, у неё нет никаких долговых обязательств, а потому почти 200 тысяч с банковской карты перечислены незаконно. Если бы Анастасия Волочкова имела долги, об этом бы давно проинформировали представители СМИ, разыскивающие сенсации. Благодаря усилиям своего помощника балерина выяснила, какая организация получила её средства, и считает, что это аферисты, наживающиеся на гражданах в сложные времена.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Эксперты раскрыли подробности о новой iOS 14 от Apple

24.03 / Александр Буйнов празднует 70-летний юбилей

24.03 / Олимпиада-2020 официально перенесена на год

13.03 / «Я счастлива»: Помощница Петросяна Татьяна Брухунова отмечает день рождения в Дубае

01.07 / Покупайте оружие, украинцы, – Гай потряс соцсети срочным призывом готовиться к войне с Россией

23.03 / Джорджо Армани выкупил полосы в 60 итальянских газетах для публикации слов благодарности медработникам

08.03 / Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко на отдыхе в Барселоне сорвалась с большой высоты

04.04 / Доктор Евгений Комаровский назвал самый распространённый симптом коронавируса

09.03 / Мнение: “Волга в огне”

18.02 / Составлен ТОП-5 лучших смартфонов с мощным аккумулятором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска