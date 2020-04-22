Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников и лишалась 200 тысяч рублей

22.04.2020, 16:30, Разное

Анастасия Волочкова пояснила о том, что стала жертвой мошенников. Знаменитость лишалась 200 тысяч рублей, отложенных на приобретение продуктов питания в период самоизоляции.

Анастасия Волочкова не стала скрывать, что начала испытывать финансовые трудности. Известно, в настоящий момент все звёзды вынуждены пребывать дома, а их расходы на обслуживание просторных апартаментов куда выше, чем у простых граждан. Балерина подготовилась к возможным проблемам с деньгам, положив на карту 200 тысяч рублей. Как оказалось, воспользоваться этими средствами звезда не успела, поскольку их списали без объяснения причины. В уведомлении указывается, все вопросы танцовщица может задать судебным приставам, но те не работают во время карантина, и теперь она не знает, как поступать, и на какие средства жить дальше. Эти сбережения должны были позволить ей пережить режим самоизоляции и предназначались на текущие расходы, в том числе на приобретение продуктов питания. Народная артистка уверена, это действия мошенников.

По словам танцовщицы, у неё нет никаких долговых обязательств, а потому почти 200 тысяч с банковской карты перечислены незаконно. Если бы Анастасия Волочкова имела долги, об этом бы давно проинформировали представители СМИ, разыскивающие сенсации. Благодаря усилиям своего помощника балерина выяснила, какая организация получила её средства, и считает, что это аферисты, наживающиеся на гражданах в сложные времена.