Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

22.04.2020, 16:30, Новости дня

Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

«Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции. И вот в последние дни мне попалась очень интересная работа, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи», – приводит его слова ТАСС.

Горелов отметил, что дети в возрасте от шести до семи лет наиболее уязвимы для коронавируса, однако у них протекает заболевание легче, чем у взрослых.

«Дети с сопутствующей патологией являются группой риска по неблагоприятным исходам коронавирусной инфекции, и вот те случаи, которые описаны к настоящему моменту, заканчивающиеся летально, к сожалению, это те категории детей, которые относятся к группе, требующей и в повседневной жизни пристального внимания», – добавил Горелов.

Ранее сообщалось, что средний возраст вирус-положительных женщин в РФ составляет 47,9 года, а мужчин – 44,7 года.