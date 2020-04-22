В РФ начинается продажа ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro

22.04.2020, 16:30, Разное

Представители китайской компании Huawei рассказали о старте продаж новых ноутбуков MateBook X Pro и MateBook 13 на территории РФ. В рознице данные технологические девайсы появятся 23 апреля нынешнего года.

В настоящее время любой клиент, который находится в России, может оформить предварительный заказ на ноутбуки известного азиатского производителя и получить в подарок роутер и планшет MediaPad M5 Lite. Рекомендованная розничная стоимость Huawei MateBook 13 составит 77 990 рублей, X Pro – 129 990 рублей. При приобретении данных гаджетов в период с 23 апреля по конец второго весеннего месяца потребителю вручат фирменную компьютерную мышь и планшет MediaPad T5. Также в комплект входит зарядная станция на 65 Вт с USB Type-C, которая пригодна и для смартфонов с опцией поддержки быстрой зарядки SuperCharge.

Ноутбуки Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro отличаются корпусом, выполненным из металла, дисплеями с тонкими рамками и процессором IntelCore 10. Доступна технология «Мультискрин» Share, способная показывать данные со смартфона на экране ноутбука. Сканер отпечатков пальцев внедрен разработчиками в клавишу питания. Модификация 13 обладает 8 Гб оперативной и 512 Гб собственной памяти, 13-дюймовым дисплеем, графикой NVIDIA GeForce MX250, процессором Core i5-10210U, вес техники составляет 1300 граммов. Huawei X Pro получил от своих китайских создателей экран на 13,9 дюйма, ту же графику, что и MateBook 13, 16 Гб/1 Тб памяти, чипсет Core i7-10510U. Камера находится в клавиатуре.

Ранее сообщалось о выпуске компанией Huawei нового обновления фирменной оболочки EMUI 10.1, предназначенной для планшета MatePad Pro. Благодаря изменениям, гаджет получит приложения для осуществления видеозвонков MeeTime, голосовой помощник Celia, новые темы и доступ к различным видеороликам и фотокадрам. Режим «Мультискрин» позволит присоединять как можно больше иных устройств и отвечать на входящие уведомления.