МС-21 возобновил летные испытания

22.04.2020, 16:30, Новости дня

После перерыва из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом возобновились летные испытания перспективного самолета МС-21-300, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

«На базе ЛИИ им. Громова (в составе ОАК) в Жуковском возобновились регулярные полеты самолета МС-21-300 в рамках программы летных испытаний. Краткосрочный перерыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился. Самолет МС-21-300 проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам», – передает сообщение ОАК РИА «Новости»

Уточняется, что корпорация «Иркут» и участники кооперации по созданию МС-21 прилагают усилия, чтобы минимизировать влияние эпидемиологической обстановки на реализацию программы.

«Благодаря развитой информационной инфраструктуре организована дистанционная работа ключевых конструкторских подразделений. Действует график выхода на работу служб, которые отвечают за выполнение ключевых задач, в частности, обеспечение программы испытаний», – уточнили в корпорации.

В ОАК также отметили, что перспективный российский авиалайнер МС-21 выполнил почти половину программы полетов, которые необходимы для получения российского сертификата.

«С начала 2020 года интенсивность испытательных полетов постепенно нарастала. В программе летных испытаний принимает участие четыре самолета. Для получения российского сертификата и начала поставок самолётов требуется около 650 полетов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полетов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полете до 40 тыс. параметров. Это существенно больше, чем регистрировалось системами предыдущего поколения», – сказали в ОАК.

Уточняется, что два самолета МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами, в одном вместимость в 163 кресла, в другом – 211 мест.

Указывается, что уже выполнен основной объем испытаний на предельные углы атаки, а также завершены испытания на флаттер. Кроме того, выполнены запуски в полете основных двигателей и вспомогательной силовой установки, также оценивались характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя. Выполнялись полеты на определение минимальных скоростей отрыва, подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки и оборудования навигации, посадки и внешней светотехники при полете в темное время суток.

«В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров самолета МС-21-300. Основной объем статических испытаний выполнен. Ведутся ресурсные испытания. Каждый последующий самолет дорабатывался с учетом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолета внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолётных систем. В настоящее время значительные усилия сосредоточены на доработке и испытаниях программного обеспечения», – сообщил в корпорации.

В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.