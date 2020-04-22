 

Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля

22.04.2020, 16:30, Разное

Центробанк РФ отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля. Как стало известно, принятые меры не имели большого эффекта, поскольку они совпали с обвалом расценок на нефть.
На протяжении нескольких дней рубль продолжает дешеветь по отношению к остальным резервным мировым валютам. Центробанк принимает меры, чтобы удержать национальную платёжную единицу на одном уровне, но осуществляемые меры не приводят к желаемому результату, поскольку на ситуацию влияют серьёзные факторы, например, экономический кризис, развивающийся на фоне эпидемиологической обстановки и падение цен на нефть, также косвенно происходящее по той же причине и дополнительно влияющее на стоимость рубля. Чтобы поддержать курс, Центробанк РФ дважды в течение недели тратил суммы, становящиеся рекордными. 20 апреля размер вливаний достиг 222 миллионов долларов.

Как показала практика, достичь желаемого экономистам не удалось. Если 17 апреля рубль к доллару США котировался в пределах 73,99, то уже 20 числа цена выросла до 75,55. На следующий день валютные торги завершились ослаблением рубля до уровня 77,08.



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