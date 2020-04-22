Путин поручил построить в Воронеже центр для лечения больных с коронавирусом

22.04.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать строительство в Воронеже быстровозводимого центра для лечения больных с коронавирусом.

Во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о планах возведения областной инфекционной больницы. Путин в ответ заметил, что только около года уйдет на ее проектирование, и предложил подумать о строительстве быстровозводимого сооружения, как это делается по линии Минобороны, передает ТАСС.

Президент для обсуждения вопроса позвонил одновременно министру обороны Сергею Шойгу и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

«Согласуйте вместе с губернатором и с Минобороны строительство в Воронеже быстровозводимого корпуса для лечения людей, которые столкнулись с инфекционными заболеваниями. Это востребовано сейчас», – обратился Путин к Мурашко.

Накануне сообщалось, что пациентов с коронавирусом начала принимать расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве инфекционная больница, ее построили всего за месяц.