Порошенко пообещал Украине помощь от «друзей в Брюсселе»

22.04.2020, 16:16, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал стране выделение свыше 1 млрд евро макрофинансовой помощи от «своих друзей в Брюсселе».

«Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро 10 странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро», – сообщил Порошенко, передает RT.

Экс-президент отметил, что это «весомое проявление солидарности» и «признак высокого доверия и уважения».

Порошенко уверен, что украинские власти смогут быстро «снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров».

По последним данным украинского минздрава, в стране подтверждены 6 592 случая коронавируса, умерли 174, выздоровели 424. Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что карантин по коронавирусу в стране продлен до 11 мая.