Путин и Меркель провели переговоры

22.04.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры уделили особое внимание вопросам борьбы с пандемией коронавируса, также подчеркнули важность тесной координации международных усилий в этом направлении при активном участии ВОЗ.

Также главы государств обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

«Подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутри-украинского конфликта. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате», – говорится в сообщении.

Отмечено, что украинские власти должны выполнять свои обязательства по политическим аспектам урегулирования, в том числе законодательно закрепить особый статус Донбасса.

Также Путин и Меркель обсудили вопросы по ситуации в Сирии и Ливии, положение на мировом нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что в Германии одобрили первое клиническое испытание вакцины против нового коронавируса, тестирование предлагается проводить на 200 добровольцах.