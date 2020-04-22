 

Национальные организации Татарстана выступили против показа сериала «Зулейха открывает глаза»

22.04.2020, 16:10, Разное

Татарские общественные организации Милли меджлис (парламент) татарского народа, Шура аксакалов (Совет старейшин) и Всетатарский общественный центр выступили с совместным заявлением, осуждающим показ по одному из федеральных каналов многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».

В заявлении подчеркивается, что «унижающий татарский народ фильм» снят по книге «русской писательницы» Гузели Яхиной «русским режиссером с русской актрисой в главной роли» (имена режиссера и актрисы не называются). По этой причине «в фильме нет ничего татарского — ни в женщинах, ни в мужчинах. Татарского духа и языка тоже нет».

Представители национальных организаций Татарстана пришли к выводу, что «жестокая мучительница Упыриха и изверг Муртаза показаны как собирательный образ татар. Показаны как самое грязное, злое, плохое. Их можно грабить, убивать, таких не жалко. Не жалко народ, у которого отняли его землю, его государство, его язык. Эти дикие звероподобные татары должны исчезнуть — такая мысль вбивается в народное сознание».

Подписавшие заявление руководители этих организаций назвали фильм «провокацией, созданной к 100-летию Татарской республики» и потребовали запретить его показ.

Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»

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Источник: Новая газета



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