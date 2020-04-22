 

Рената Литвинова оголилась в эротической фотосессии для Playboy

22.04.2020, 16:09, Разное

Российская актриса Рената Литвинова 20 лет назад снялась для популярного мужского издания Playboy. В микроблоге знаменитости появился эротический снимок, где она позирует в полуобнаженном виде.
Рената Литвинова – элегантная и стильная актриса в молодые годы не стеснялась принимать участие в откровенной фотосессии для модных журналов, в частности, Playboy. Не так давно на собственной странице в соцсети Instagram Литвинова обнародовала изображение, где предстала перед поклонниками почти обнаженной: наряд белого цвета приспущен до бедер, открыта талия, а грудь режиссер прикрыла своими ладонями. Стоит отметить и прическу звезды на фото, популярную у женщин в 20-х годах минувшего века.

Такой фотокадр появился на странице популярного эротического издания в 2000 году. Рената Литвинова на нем смотрится сексапильно, но без какой-либо пошлости. За все это время, подметили поклонники, 53-летняя актриса почти не изменилась и смогла сохранить прекрасный внешний вид и стройность.



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