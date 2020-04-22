 

Судно для завершения строительства «Северного потока – 2» направилось к Европе

22.04.2020, 16:08, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» держит курс на север, свидетельствуют данные портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.

Сейчас судно движется на север вдоль Атлантического побережья Португалии, информирует РИА «Новости».

Ранее судно «Академик Черский» покинуло испанский порт Лас-Пальмас, что близ южного побережья Марокко, и пошло курсом на Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking. Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, судно прибудет в ночь на 30 апреля.

Эксперт Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что судно-трубоукладчик на самом деле целеустремленно идет в Балтийское море, чтобы закончить там «Северный поток – 2», а разные цели своего маршрута оно указывает, чтобы избежать санкций США.



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