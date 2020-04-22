 

Новое исследование не рекомендует гидроксихлорохин при лечении от COVID-19

22.04.2020, 16:00, Разное

В исследовании, которое включало сотни пациентов с COVID-19, экспериментальное лечение гидроксихлорохином не продемонстрировало преимуществ по сравнению со стандартной помощью при болезни. Научная работа, которая показала это, еще не опубликована в рецензируемом научном журнале, она доступна на medrxiv.org.

В исследовании, которое спонсировали Национальные институты здоровья США и Университет Вирджинии, участвовали 368 пациентов. В нем ученые сравнили эффективность стандартного лечения COVID-19 с лечением гидроксихлорохином, а также комбинацией гидроксихлорохина и азитромицина.

В группе лечения гидроксихлорохином (она включала 97 человек) умерли 27,8% участников, в группе стандартного лечения – 11,4%.

В этом исследовании применение гидроксихлорохина – одного или с азитромицином – не снижало потребность в применении искусственной вентиляции легких.

Авторы исследования считают, что этот препарат нельзя внедрять в широкую практику до завершения крупных исследований.

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

 

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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