В Карелии ребенка унесло на льдине в открытое море
22.04.2020, 15:58, Разное
В карельском городе Кемь произошло страшное ЧП. 10-летнего ребенка начало уносить на льдине в открытое море.
По данным сайта “Комсомольская правда”, мальчик играл с друзьями без присмотра взрослых на непрочном замерзшем покрове на воде. В определенный момент ото льда откололся кусок, на котором находился один из ребят. Ребенка стало уносить в Белое море. Очевидцы происходившего оперативно вызвали спасателей, благодаря чему школьника удалось спасти. Теперь правоохранители проводят проверку по факту случившегося, поскольку во время режима самоизоляции все дети должны находиться дома.
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