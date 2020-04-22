 

Начальник криминальной полиции Алматы уволен из-за кортежа, который без помех пересек карантинный блокпост

22.04.2020, 15:57, Новости дня

Начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин уволен с должности. Об этом сообщают Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана, а также городской ресурс inalmaty.kz.

Зиадин был отстранен от работы после того, как в соцсетях появился видеоролик: на нем группа людей на дорогих автомобилях Bentley, Mercedes и Cadillac без препятствий проезжает через блокпост в Алматы, чтобы попасть на той (семейный праздник). В Алматы уже несколько недель из-за коронавируса действует жесткий карантин. Въезд в город и выезд из него возможны только по спецпропускам, а на въездах установлены блокпосты, на которых останавливают водителей. 

Позже в Сети появилась информация, что водители, которые без проблем проехали блокпост, –​ родственники начальника ДП Алматинской области, они ездили на праздник в честь рождения его внука. В полиции эту информацию назвали неправдой. 

21 апреля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на совещании жестко высказался об инциденте, заявив, что “нарушения режима чрезвычайного положения и карантина недопустимы, тем более со стороны личного состава”.

“Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может”, –​ подчеркнул министр. 

После этого пять человек были задержаны по факту незаконного проезда через блокпост и привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок от 10 до 15 суток. Еще двое участников кортежа пока находятся в розыске, а четыре дорогих автомобиля были отправлены на штрафстоянку. Сотрудники полиции, которые пропустили кортеж, получили дисциплинарные взыскания, а замкомандира полка патрульной полиции Куанышбаев был уволен со своего поста.  



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