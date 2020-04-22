Злосчастная игла и возвращение к истокам: дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он проводит карантин с экс-супругой Деми Мур, а не с женой

22.04.2020, 15:54, Разное

Фотографии семейства Брюса Уиллиса на карантине вызвали небывалый ажиотаж в сети: вот они позируют в одинаковых пижамах, вот устраивают мастер-класс по живописи, вот просто всей оравой читают одну и ту же книгу. Идиллию омрачал один вопрос. Как так получилось, что карантин Брюс проводит в Айдахо с бывшей супругой Деми Мур и их взрослыми детьми, а не в Лос-Анджелесе со своей нынешней женой Эммой Хеминг и их маленькими дочерьми?

Ясность внесла Скаут Уиллис, которая приняла участие в записи подкаста Dopey:

Моя мачеха вместе с моими маленькими сестрами тоже должна была к нам присоединиться. Но младшая сестра, с которой никогда не говорили о том, что нельзя трогать медицинские иглы, нашла одну такую в парке. Она хотела проткнуть ею ботинок, но в итоге проткнула ногу. Так мачеха с сестрами остались в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов и пойти к врачу. Мой отец приехал сюда раньше, а потом началось все это безумие с поездками и мачеха с сестрами остались в Лос-Анджелесе.

Деми Мур Деми Мур и Брюс Уиллис с детьми и друзьями

Знаете, это забавно проводить время с обоими родителями в доме, в котором ты вырос. Это прекрасное время, чтобы просто потусить с ними. Я очень рада, что могу сейчас быть вместе с семьей.

У Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг двое детей: 8-летняя Мейбел и 5-летняя Эвелин. Брюс и Эмма женаты с 2009 года. С ноября 1987 года по октябрь 2000 года Уиллис был женат на Деми Мур. После развода они сохранили дружеские отношения. У них есть три дочери: 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 25-летняя Таллула.

Эмма Хеминг с 8-летней Мейбел и 5-летней Эвелин Деми Мур и Брюс Уиллис с детьми и друзьями