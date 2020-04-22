Три поколения – одно фото: Кейт Хадсон появилась на обложке с матерью Голди Хоун и дочкой Рани

22.04.2020, 15:54, Разное

Новая обложка Кейт Хадсон – и первая совместная фотосессия актрисы с матерью Голди Хоун и годовалой дочкой Рани – отличный подарок на 41-летие, которое Кейт отметила два дня назад. Правда, снимался этот фотосет в совсем другом мире, о чем Кейт и рассказала, представляя “кавер” своим подписчикам в Instagram.

Обложка с Кейт Хадсон, Голди Хоун и Рани

Какая радость – иметь возможность отметить красоту нашей семьи при помощи специального “красивого” выпуска и моей дорогой Мамы и Рани. Когда мы делали эту фотосессию два месяца назад, никто и понятия не имел, что нам всем придется дистанцироваться друг от друга на какое-то время. Ведь некоторые могут провести карантин вместе, а некоторые, увы, нет. Настоящая сила кроется именно в семье. Вне зависимости от того, идет ли речь о ваших родителях или той семье, которую вы создаете себе по жизни, эта связь поддерживает и защищает нас. Надеюсь, наше интервью принесет вам немного радости. Наша семья желает вам много любви.

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Публикация от People Magazine (@people)21 Апр 2020 в 5:25 PDT

Мать Кейт, 74-летняя актриса Голди Хоун, сейчас также находится в изоляции со своим супругом Куртом Расселом. Но судя по личным блогам обеих актрис, они постоянно на связи. В интервью People Кейт призналась, что именно многолетние отношения матери (а Голди и Курт женаты 37 лет) являются для нее наглядным примером того, что любовь и уважение друг к другу могут не исчезать годами.

Попробовать придерживаться этого стандарта – моя настоящая цель. Один тот факт, что все это время они остаются единым целым, помогает нашей большой семье пережить все невзгоды. Они – настоящий центр нашей жизни.

Сама Голди не считает, что крепкие отношения создаются при помощи каких-то тайных знаний:

Когда у тебя есть дети и твой мужчина любит этих детей, то между вами образуется прочнейшая связь.

Курт Рассел и Голди Хоун

Кейт также поделилась с репортером издания советом, который ей когда-то давно дала мать:

Она всегда говорила мне: “Никогда не позволяй мужчине погасить твой свет”. И поэтому я никогда не определяла себя с точки зрения того, как оценивают меня мужчины. Но зато я пыталась понять, чего мы можем добиться вместе с ним. И этому меня научила мама. Я очень надеюсь, что смогу передать ту уверенность в себе, которую она мне подарила, и своей маленькой Рани.

Напомним, маленькая Рани Роуз Хадсон-Фудзикава родилась 2 октября 2018 года. Тогда вместо снимка новорожденной или кадра из роддома Кейт Хадсон опубликовала в соцсетях лаконичную картинку с датой рождения дочки на розовом фоне. Затем она перестала скрывать дочь от публики и теперь регулярно выкладывает милые фотографии девочки в сеть. А в честь первого дня рождения Кейт смонтировала целый ролик, в главной роли в котором была, конечно же, именинница.

Кейт Хадсон, Дэнни Фудзикава, Райдер, Бингам и Рани

Рани – первый ребенок для возлюбленного актрисы Дэнни Фудзикавы и третий – для Кейт Хадсон. От предыдущих отношений у нее есть двое сыновей – 15-летний Райдер от брака с фронтменом Black Crowes Крисом Робинсоном и 8-летний Бингам от отношений с лидером Muse Мэттом Белами. Со всеми бывшими возлюбленными она поддерживает хорошие отношения. Кейт и Дэнни вместе почти три года. В одном из недавних интервью Кейт не исключила возможность свадьбы, но пока пара не спешит идти под венец.