МИД заявил об отсутствии цели выиграть у США идейную борьбу

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22.04.2020, 15:53, Новости дня

Россия не ставит перед собой цель обойти США в идейной конкуренции на постсоветском пространстве, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что цели выиграть идейную конкуренцию на постсоветском пространстве с США мы не ставим. Мы видим вопрос в другой плоскости», – цитирует ТАСС Рябкова. 

По мнению дипломата, глубина исторических, культурных, человеческих, экономических и других связей между Россией и бывшими странами СССР «неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем все то, что США предлагают в качестве так называемой альтернативы».

Также Рябков добавил, что Россия, в отличие от США, полностью выполняет свои финансовые обязательства перед международными структурами в рамках борьбы с коронавирусом.

«Россия вносит добровольные взносы в целый ряд международных структур и фондов. Именно сейчас, на пике пандемии, мы предприняли такие шаги, в частности, на венской площадке», – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли организацию в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.



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