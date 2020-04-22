 

Главой Северной Кореи после Ким Чен Ына может стать его младшая сестра

22.04.2020, 15:53, Разное

В КНДР начали готовить замену Ким Чен Ыну на посту главы государства, если произойдут «экстренные обстоятельства». Преемницей северокорейского лидера может оказаться Ким Е Чжон – его младшая сестра.
Такое предположение выдвинули обозреватели японского агенства «Иомиури», ссылаясь на сообщения американских и южнокорейских источников. Новостной портал пишет, что в КНДР задумались над подготовкой замены Ким Чен Ына якобы из-за наблюдающихся у него серьезных проблем со здоровьем.

Решение, чтобы в случае смерти главы страны высокий пост заняла его близкая родственница, рассматривалось и было утверждено в рамках пленума ЦК Трудовой партии, состоявшегося в конце 2019-го. После этого ряд партийных и военных директив выдавались от имени 31-летней сестры Ким Чен Ына.

Кроме того, сообщается, что в начале 2020-го из Франции в Пхеньян приехали врачи для консультации Ким Чен Ына, якобы страдающего от диабета, колебаний давления и проблем с сердцем. Лидера Северной Кореи на публике давно не видели, передает «ПолитЭксперт».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / В 1942 году в Миссисипи случилась паника из-за загадочного человека, который отрезал людям волосы

19.04 / Исследователь об увиденном жителями Волгограда НЛО: «Наша цивилизация подошла к финальному этапу»

20.03 / Мнение: Зачем России нужен маршрут «Север – Юг» в обход Турции

27.03 / Мнение: Mother Russia и экономическая нестабильность

15.03 / Мнение: Встреча с народным героем

05.02 / Иосиф Пригожин показал видео с разозлённой на него Валерией

15.04 / Meizu 17 Pro может получить поддержку быстрой зарядки 40 Вт

16.04 / Российскую акушерку уволили за попытку обменять медицинские маски на квартиру

11.02 / В рамках «Эстафеты добра» Ольга Бузова пообщалась с больной раком поклонницей

12.04 / Мнение: Чарли меня не бросил….

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска