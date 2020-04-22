Главой Северной Кореи после Ким Чен Ына может стать его младшая сестра

22.04.2020, 15:53, Разное

В КНДР начали готовить замену Ким Чен Ыну на посту главы государства, если произойдут «экстренные обстоятельства». Преемницей северокорейского лидера может оказаться Ким Е Чжон – его младшая сестра.

Такое предположение выдвинули обозреватели японского агенства «Иомиури», ссылаясь на сообщения американских и южнокорейских источников. Новостной портал пишет, что в КНДР задумались над подготовкой замены Ким Чен Ына якобы из-за наблюдающихся у него серьезных проблем со здоровьем.

Решение, чтобы в случае смерти главы страны высокий пост заняла его близкая родственница, рассматривалось и было утверждено в рамках пленума ЦК Трудовой партии, состоявшегося в конце 2019-го. После этого ряд партийных и военных директив выдавались от имени 31-летней сестры Ким Чен Ына.

Кроме того, сообщается, что в начале 2020-го из Франции в Пхеньян приехали врачи для консультации Ким Чен Ына, якобы страдающего от диабета, колебаний давления и проблем с сердцем. Лидера Северной Кореи на публике давно не видели, передает «ПолитЭксперт».