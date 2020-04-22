 

В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды

22.04.2020, 15:53, Новости дня

В первом туре хакатона, организованного ЮНЕСКО для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров в разработке цифровых решений против коронавируса, победили три команды из Сколтеха и Московского физико-технического института, они прошли в финал.

Финальной стадии конкурса предшествовал серьезный отбор: пять команд на одно место. Все команды-финалисты работают над одной из трех основных тем: обеспечение непрерывного обучения; управление данными и информацией; настоящее и будущее: проблемы общества и здравоохранения.

В финале конкурса россияне будут бороться за победу с сильнейшими молодыми учеными из США, Индии, Китая, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Бразилии, Испании, ОАЭ, сообщается на сайте Youth Rigf.

В проекте команды Сколтеха «CureIT’20» использованы новейшие технологии машинного обучения для борьбы с пандемией коронавируса. Молодые ученые имеют опыт в молекулярном моделировании; в проекте они оценивают потенциальные лекарственные кандидаты для ранее неизученного участка в белке оболочки коронавируса путем молекулярного скрининга, и предлагают конкретные решения по строению химических веществ для подавления жизнедеятельности вируса при попадании в организм человека.

Другой проект Сколтеха – «Coronomy» – создан для помощи в борьбе с безработицей после коронавирусной пандемии. В число потенциальных клиентов попадают нетрудоустроенные люди и владельцы компаний-банкротов. Проект позволяет соискателям и потенциальным работодателям заносить о себе информацию в специальную базу данных, чтобы видеть друг друга, объединяться и иметь возможность получить финансирование из различных фондов. Предложенная стратегия направлена на восстановление экономики после пандемии.

Проект МФТИ – это приложение «Contact Tracer», которое отслеживает контакты людей и оценивает риск заражения пользователя с помощью алгоритмов машинного обучения. Мобильное приложение собирает информацию о местоположении пользователя и устройствах Bluetooth в радиусе 20 метров – телефоны, ноутбуки и носимые устройства. Данные пользователей обезличены. Собранная информация поступает на сервер, который оценивает риск заражения для каждого пользователя. Для этого анализируется время пребывания пользователя в конкретном месте, плотность контактов и вероятность близкого контакта людей друг с другом. Оценивается «опасность» отдельных городских локаций. С помощью алгоритмов машинного обучения рассчитывается риск каждого пользователя, выявляются латентные инфицированные и бессимптомные больные. Это важно для снижения скорости распространения эпидемии. Приложение информирует пользователю текущую оценку риска, оповещает об опасных контактах и локациях в режиме реального времени. Приложение используют более 15 тыс. пользователей.

Хакатон продлится до 30 апреля.



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