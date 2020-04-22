Подтвердился диагноз «глиобластома» у Анастасии Заворотнюк

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22.04.2020, 15:53, Разное

В интернете появился кадр с изображением медицинской справки, которая касается диагноза актрисы Анастасии Заворотнюк. Эти данные официально подтвердили наличие у российской знаменитости глиобластомы.
На протяжении нескольких месяцев Анастасия Заворотнюк находится в больнице, как предполагается, лечится от рака мозга. Согласно неофициальным сведениям, она страдает глиобластомой – почти неизлечимой болезнью, выживаемость при которой не превышает 5%. Это также подразумевает минимальные возможности на окончательное выздоровление в случае с актрисой. Однако в последнее время среди близких Анастасии Заворотнюк принялись давать оптимистичные прогнозы по ее лечению. Не исключено, что все это имеет под собой твердую почву. Диагноз знаменитости родственники до сих пор скрывают.

Теперь в Сети появилась медицинская справка с подтверждением диагноза глиобластомы у звезды «Моей прекрасной няни». Как гласит документ, она лечилась в одной из больниц еще в январе, но врачи заявляют, что у отечественной знаменитости не очень тяжелая форма рака, и имеются шансы на полное выздоровление. Актриса принимает медицинские препараты, доставляемые из США и демонстрируемые положительный результат. В настоящий момент Анастасии Заворотнюк уже лучше, и через определенное время она сумеет возвратиться к нормальной жизни и продолжить работать.



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