 

Эксперт по выживанию прогнозирует в России после завершения эпидемии COVID-19 всплеск внутреннего туризма

22.04.2020, 15:53, Разное

Эксперт по выживанию Эд Халилов сделал прогноз, как будет развиваться в РФ туристическая отрасль после завершения эпидемии COVID-19. По его мнению, следует ожидать всплеск внутреннего туризма, на что указывают многие факторы.
В настоящий момент большинство стран мира закрыли свои границы для любых передвижений, стремясь не допустить распространение коронавируса. Уже сейчас можно делать выводы – после завершения эпидемии COVID-19, в РФ начнётся всплеск внутреннего туризма, поскольку выехать за границу будет непросто даже после открытия пограничных зон. Также нет ясности, какая обстановка сложится с действием визовых документов. Ещё одним немаловажным фактором станет подрыв платёжеспособности россиян после завершения карантина. Кризис не позволит многим людям совершать дальние переезды, а потому они сосредоточатся на предложениях от местных туроператоров. Те же в свою очередь смогут благодаря этому преодолеть сложную ситуацию в своём сегменте, но ожидаются и дополнительные трудности. Турагентства столкнутся с повышенной конкуренцией, поскольку спрос будет расти, и некоторые начнут снижать цены, чтобы увеличить клиентскую базу. Другие станут поступать аналогичным образом, но в итоге пострадают туристы, поскольку падение расценок скажется на качестве предоставляемых услуг. Сервис станет хуже, и вместе с ним и начнёт подводить инфраструктура и техника.

Отдельно эксперт по выживанию рассказал, изменится ли подход путешественников к экстремальному досугу после завершения эпидемии COVID-19. По его мнению, картина в целом не поменяется. Туристы продолжат подвергать себя опасности, выбирая сложные маршруты, не подходящие под уровень их знаний и навыков. Кроме того, как и прежде те будут уходить в горы, не предупреждая спасательные службы о своём маршруте, если он вообще составлен, и о численности своего отряда. Раньше так поступали, например, в Непале, а теперь подобное станет чаще происходить в России. В таких обстоятельствах спасателям станет сложнее работать, пишет Nation News.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Житель США сделал фото йети, подглядывающего в его окно

13.03 / Евровидение-2020″: Little Big представили песню и клип Uno – Видео

10.04 / Личное: Баба как прикрытие

28.02 / Facebook удалит дезинформирующую рекламу с обещаниями исцеления от коронавируса

05.03 / Мнение: Тест №16. Психоалхимия. Разморозка

12.03 / Засыпался гражданин. Убийца 13-летней девочки: теперь заговорит

13.04 / Apple планирует оснастить Watch Series 6 функцией предсказывания панических атак

30.03 / Открыт предзаказ на самый дорогой в мире смартфон 8848 Titanium M6 5G

06.03 / В Конституцию не будут включать запрет чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

17.04 / У любителей теплых ванн реже развиваются болезни сердца и инсульт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска