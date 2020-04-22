Эксперт по выживанию прогнозирует в России после завершения эпидемии COVID-19 всплеск внутреннего туризма

22.04.2020, 15:53, Разное

Эксперт по выживанию Эд Халилов сделал прогноз, как будет развиваться в РФ туристическая отрасль после завершения эпидемии COVID-19. По его мнению, следует ожидать всплеск внутреннего туризма, на что указывают многие факторы.

В настоящий момент большинство стран мира закрыли свои границы для любых передвижений, стремясь не допустить распространение коронавируса. Уже сейчас можно делать выводы – после завершения эпидемии COVID-19, в РФ начнётся всплеск внутреннего туризма, поскольку выехать за границу будет непросто даже после открытия пограничных зон. Также нет ясности, какая обстановка сложится с действием визовых документов. Ещё одним немаловажным фактором станет подрыв платёжеспособности россиян после завершения карантина. Кризис не позволит многим людям совершать дальние переезды, а потому они сосредоточатся на предложениях от местных туроператоров. Те же в свою очередь смогут благодаря этому преодолеть сложную ситуацию в своём сегменте, но ожидаются и дополнительные трудности. Турагентства столкнутся с повышенной конкуренцией, поскольку спрос будет расти, и некоторые начнут снижать цены, чтобы увеличить клиентскую базу. Другие станут поступать аналогичным образом, но в итоге пострадают туристы, поскольку падение расценок скажется на качестве предоставляемых услуг. Сервис станет хуже, и вместе с ним и начнёт подводить инфраструктура и техника.

Отдельно эксперт по выживанию рассказал, изменится ли подход путешественников к экстремальному досугу после завершения эпидемии COVID-19. По его мнению, картина в целом не поменяется. Туристы продолжат подвергать себя опасности, выбирая сложные маршруты, не подходящие под уровень их знаний и навыков. Кроме того, как и прежде те будут уходить в горы, не предупреждая спасательные службы о своём маршруте, если он вообще составлен, и о численности своего отряда. Раньше так поступали, например, в Непале, а теперь подобное станет чаще происходить в России. В таких обстоятельствах спасателям станет сложнее работать, пишет Nation News.