Володин назвал способ снизить цены на электроэнергию

22.04.2020, 15:50, Разное

Встреча руководства Думы с главой Минэнерго, а также Россетей и Минфина прошла в среду, 22 апреля, в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы ценообразования для граждан и предприятий, а также работа энергетического комплекса в условиях коронавируса.

Вячеслав Володин предложил поддержать “Россети”, пересмотрев программу ее развития. Спикер указал на большое количество посредников в отрасли, которые наживаются на гражданах за счет повышения стоимости электроэнергии.

“Сегодня Россети доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько и дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой дорогой уже электроэнергией, на которую накручивает каждый свои 5%”, – пояснил законодатель. Без посредников тарифы были бы ниже, подчеркнул он.

Володин дал поручение профильным комитетам нижней палаты проработать варианты решения проблемы – снизить число перекупщиков и создать более эффективные структуры там, где это возможно. “Это будет конкретный результат от того, что мы обсуждаем этот вопрос”, – добавил спикер.

Напомним, что 17 апреля Госдума в приоритетном порядке приняла второй пакет законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Одобрены поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также инициативы, относящиеся к трудовому законодательству, снижена нагрузка для участников госзакупок.