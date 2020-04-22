Названа вероятная причина смерти замглавы департамента культуры Москвы

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22.04.2020, 15:48, Новости дня

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, по предварительным данным, совершил самоубийство, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, назвав произошедшее «странным».

«Пока считается, что он покончил жизнь самоубийством. Хотя для меня странно», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, это «странное самоубийство».

Источник ТАСС в правоохранительных органах также подтвердил версию о суициде.

Напомним, Ошарина нашли мертвым в Крыму. При этом сообщалось, что следов насильственной смерти не обнаружено.



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