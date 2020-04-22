 

США выразили готовность помочь РФ в борьбе с коронавирусом

22.04.2020, 15:48, Новости дня

США готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом, сообщил американский посол Джон Салливан.

«Президент [Дональд] Трамп упоминал, что у США есть возможность направить в Россию необходимую помощь. Обе страны уже помогали друг другу в кризисных ситуациях в прошлом и в случае необходимости могут сделать это снова», – сообщил Салливан, передает ТАСС.

По его словам, американский лидер ценит помощь, которую направила РФ для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорк.

«Президент Трамп дал понять, что США привержены идее бороться с COVID-19 глобально, <…> но мы не можем делать это в одиночку», – сказал дипломат.

Президент Владимир Путин в понедельник сообщал, что Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции воздуха в России.

В марте после разговора лидеров обеих стран была достигнута договоренность об отправке из РФ в США самолета. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.



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