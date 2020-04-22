 

Бренд Porsche рассказал об электрическом седане Taycan с задним приводом

22.04.2020, 15:45, Новости дня

Немецкий автогигант Porsche совсем недавно анонсировал новый электрический автомобиль Taycan, оснащенный задним приводом.

Вместе с тем руководство бренда уверено в том, что данная модификация окажется крайне востребованной на мировом рынке. Известно, что официальный дебют электрокара состоится в следующем году. В числе достоинств анонсирован улучшенный аккумулятор для увеличенного запаса хода. Кроме того, достоинством станет уменьшенная стоимость автомобиля для большей покупательской возможности на рынке.

Прогнозируется, что стоимость модели достигнет 100 тысяч долларов, тогда как нынешние версии автомобиля продаются за 105 тысяч долларов в базовом исполнении. Пока точные сроки начала продаж электрокара не раскрыты.



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