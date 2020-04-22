 

Компания Audi представила седан Audi A3 нового поколения

22.04.2020, 15:45, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Audi презентовал новую версию компактной модели Audi А3.

Автомобиль существенно отличается по дизайну кузова, который получил современные бампера, улучшенную решетку радиатора, а также ряд других улучшений. Также изменена головная оптика со светодиодами и дополнительными ходовыми огнями. На задней крышке расположен стильный спойлер. Новинка Audi получила крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также современную приборную панель.

В продажу поступят версии с 1,5- и 2,0-литровыми моторами, которые выдают 150 л.с. мощности. Однако в последующий период производитель также заинтересован выпустить новую версию с улучшенным двигателем. Ориентировочная цена Audi А3 в новой генерации составит от 30 тысяч евро.



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