Премьер РФ признал “неудовлетворительное” обеспечение больниц в регионах для борьбы с коронавирусом

22.04.2020, 15:31, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин остался недоволен обеспечением больниц в российских регионах оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением эпидемии.

“Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными, – заявил Мишустин. – Президент давал соответствующее поручение, правительство определило срок исполнения – 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить”.

Также он отметил, что многие руководители регионов “формально” отнеслись к расчетам по оснащению больниц, и это в марте, с началом эпидемии, привело к нехватке оборудования и больничных коек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день заявил, что при нехватке средств защиты или других проблем с обеспечением лечебных учреждений медики должны обращаться в региональные министерства здравоохранения, а не в СМИ. В обращениях медиков в СМИ пресс-секретарь увидел “истерики” и “накручивание ситуации”.

“Именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ. Регионы обладают необходимым потенциалом чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом, причем достаточно эффективно. Но конечно же, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы”, – рассказал Песков.

Накануне независимый профсоюз “Альянс врачей” представил отчет о проблемах медиков и об их обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Данные для анализа были собраны из 164 лечебных учреждений России.

Как отмечают в профсоюзе, больше всего медикам не хватает респираторов – 74,7% врачей в исследованных больницах (в основном в регионах России) заявили, что их “нет вообще”. На втором месте – защитные очки: об их нехватке заявили 74%. Об отсутствии защитных костюмов рассказали 71% участвовавших в опросе медработников.

В “Альянсе врачей” рассказали о том, что у врачей зачастую нет полной картины о происходящем в их больницах, о точном количестве больных коронавирусной инфекцией, в том числе и среди их коллег.

“Больше половины респондентов дали ответ, что тестирование в их лечебно-профилактическом учреждении не проводится вообще, что свидетельствует о высокой угрозе распространений инфекции без ее диагностирования как внутри ЛПУ, так и за их пределами среди пациентов и граждан”, – написано в отчете.