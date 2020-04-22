Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины по реформам

22.04.2020, 15:31, Новости дня

Грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили сообщил в соцсетях 22 апреля, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера правительства Украины по реформам.

“Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве”, – рассказал Саакашвили.

Он заметил, что поддерживал Зеленского во время выборов и “связывает с его командой большие надежды для Украины”.

“Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые у меня образовались, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте, – сказал Саакашвили. – Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей”.

Это будет уже второй приход Саакашвили в украинскую политику. В 2015 году бывший президент Грузии получил украинское гражданство по указу президента Порошенко, который назначил его главой Одесской областной администрации. Однако спустя два года отношения Порошенко и Саакашвили разладились и украинский президент приостановил действие указа о предоставлении политику гражданства. Тогда же Саакашвили запретили въезд на украинскую территорию до 2021 года.

В сентябре 2017 года Саакашвили все-таки смог прорваться на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля: его соратники помогли ему пересечь границу с Польшей и фактически внесли его в Украину на руках.

Власти Украины не арестовали Саакашвили, и он несколько месяцев провел в Украине, организуя акции протеста против Порошенко. Но в итоге политик все-таки был депортирован в Польшу. Вернуться в Украину он смог только после избрания президентом Владимира Зеленского, который в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство.

После избрания Зеленский говорил в интервью Настоящему Времени, что у него “не было” никаких политических планов или проектов в отношении Саакашвили:

“Он мне писал, записывал видео в социальных сетях. Благодарил. Писал мне в WhatsApp. Но за что меня благодарить? Я просто выполняю свою работу, выполняю свои обещания” – сказал тогда новоизбранный президент.