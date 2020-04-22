 

Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины по реформам

22.04.2020, 15:31, Новости дня

Грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили сообщил в соцсетях 22 апреля, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера правительства Украины по реформам.

“Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве”, – рассказал Саакашвили. 

Он заметил, что поддерживал Зеленского во время выборов и “связывает с его командой большие надежды для Украины”.

“Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые у меня образовались, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте, – сказал Саакашвили. – Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей”. 

 

Это будет уже второй приход Саакашвили в украинскую политику. В 2015 году бывший президент Грузии получил украинское гражданство по указу президента Порошенко, который назначил его главой Одесской областной администрации. Однако спустя два года отношения Порошенко и Саакашвили разладились и украинский президент приостановил действие указа о предоставлении политику гражданства. Тогда же Саакашвили запретили въезд на украинскую территорию до 2021 года. 

В сентябре 2017 года Саакашвили все-таки смог прорваться на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля: его соратники помогли ему пересечь границу с Польшей и фактически внесли его в Украину на руках. 

 

Власти Украины не арестовали Саакашвили, и он несколько месяцев провел в Украине, организуя акции протеста против Порошенко. Но в итоге политик все-таки был депортирован в Польшу. Вернуться в Украину он смог только после избрания президентом Владимира Зеленского, который в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. 

После избрания Зеленский говорил в интервью Настоящему Времени, что у него “не было” никаких политических планов или проектов в отношении Саакашвили: 

“Он мне писал, записывал видео в социальных сетях. Благодарил. Писал мне в WhatsApp. Но за что меня благодарить? Я просто выполняю свою работу, выполняю свои обещания” – сказал тогда новоизбранный президент. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Россия начала поставки говядины в Китай

23.03 / Против заразившейся коронавирусом главной инфекционистки Ставрополья возбудили уголовное дело

08.02 / Врач, запугивавший пациенток ради интимного обследования, получил пожизненное

04.04 / США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

14.02 / Русский вклад в победу “Оттавы”: гол Наместникова, пас Анисимова

05.02 / Путин заявил, что человечество оказалось у опасной черты

18.03 / Украина подтвердила заражение депутата Рады коронавирусом

18.02 / В РФ создали прибор для обнаружения поддельного вина

18.03 / Тбилиси предлагает помощь Сухуми и Цхинвали в диагностике и лечении нового коронавируса

06.02 / В Кремле призвали перестать использовать Россию как главного демона в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска