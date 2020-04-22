 

У строителей инфекционного отделения военного госпиталя на Камчатке выявлен коронавирус

22.04.2020, 15:30, Новости дня

Коронавирус выявлен у 28 строителей инфекционного отделения военного госпиталя на Камчатке, сообщил краевой Минздрав.

«Новым очагом распространения инфекции стала стройплощадка, где трудились строители, прибывшие из разных регионов нашей стран и ближнего зарубежья. Сегодня диагноз подтвердился сразу у 28 рабочих. Таким образом, в Камчатским крае появился новый очаг заболевания. И вчера и сегодня усиленные силы медиков брошены на борьбу с ним. Интенсивно и массово проводятся тесты, выявленные больные – изолируются», – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

По поручению президента в  РФ военные в сжатые сроки строят 16 многофункциональных медицинских центров, одно из таких медучреждений строят в Петропавловске-Камчатском.

Краевые власти отмечают, что ожидали такой сценарий развития, поэтому ситуация находится под контролем. Городская больница №1 начала работу в режиме моно-госпиталя для новых случаев госпитализации зараженных.

По данным источника ТАСС в Минздраве региона, заразившиеся строители прибыли из нескольких регионов РФ – в том числе, из Тюменской области и Бурятии, также есть и граждане Белоруссии.

В РФ за сутки подтвердили 5 тыс. 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 тыс. 999 случаев коронавируса в 85 регионах.



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