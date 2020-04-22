 

Посол разъяснил позицию США по Договору по открытому небу

22.04.2020, 15:30, Новости дня

Вашингтон рассматривает все опции по Договору по открытому небу и считает, что Москва должна вернуться к исполнению своих обязательств, которые, по мнению США, она нарушает, сказал американский посол в РФ Джон Салливан.

«В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в Договоре несет выгоду и рассматриваем все опции по Договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств», – передает его слова РИА «Новости».

Салливан подчеркнул, что США не выходили из Договора по открытому небу, его выполнение продолжается, Вашингтон полностью привержен обязательствам.

«Возвращаясь снова к теме коронавируса, США и другие страны договора сейчас приостановили полеты по крайней мере до 26 апреля из-за карантинных мер, связанных с COVID-19, скорее всего, такой режим будет продлен и на май», – сообщил посол.

Он заявил, что РФ якобы «продолжает нарушать» свои обязательства по Договору.

«В сентябре РФ отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений «Центр-2019», хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом РФ нарушала договор», – отметил дипломат.

Салливан сказал, что Договор продолжают обсуждать с союзниками и партнерами, которые «выражают общую озабоченность» из-за якобы «нарушений» со стороны России.

«Администрация США привержена контролю над вооружениями, и все стороны должны вести себя ответственно по отношению к своим обязательствам», – отметил Салливан.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе. Позже в Белом доме заявили, что США не выходили из договора.

Россия обещала ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с Договором по открытому небу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнения: Демократия превращается в пародию

15.04 / Дания смягчает карантин — в стране открываются детские сады и школы

26.02 / Шоптенко станцевала с 90-летним Чапкисом

28.02 / Телеканал для ОРДЛО не сможет начать работу 1 марта, у него нет лицензии – член Нацсовета

13.04 / Смартфон Oppo Ace 2 показал высокую производительность

20.03 / Погуляли на славу: актер Емельянов и модель Бобкова вляпались в пьяный скандал с уголовщиной

04.04 / В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын

06.02 / Кадыров назначил двоюродного брата министром образования и науки Чечни

24.02 / Глава Госпогранслужбы: Если человек на границе откажется проходить обследование, пусть его встречают наши активные граждане и отвозят куда захотят

21.02 / В ходе инцидента в Новых Санжарах двое правоохранителей получили черепно-мозговые травмы – Нацполиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска