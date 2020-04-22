Посол разъяснил позицию США по Договору по открытому небу

22.04.2020, 15:30, Новости дня

Вашингтон рассматривает все опции по Договору по открытому небу и считает, что Москва должна вернуться к исполнению своих обязательств, которые, по мнению США, она нарушает, сказал американский посол в РФ Джон Салливан.

«В свете нарушений договора, которые США публично озвучили, мы в настоящий момент пересматриваем то, насколько наше участие в Договоре несет выгоду и рассматриваем все опции по Договору, чтобы достичь целей национальной безопасности и вернуть Россию в русло договора и исполнения своих обязательств», – передает его слова РИА «Новости».

Салливан подчеркнул, что США не выходили из Договора по открытому небу, его выполнение продолжается, Вашингтон полностью привержен обязательствам.

«Возвращаясь снова к теме коронавируса, США и другие страны договора сейчас приостановили полеты по крайней мере до 26 апреля из-за карантинных мер, связанных с COVID-19, скорее всего, такой режим будет продлен и на май», – сообщил посол.

Он заявил, что РФ якобы «продолжает нарушать» свои обязательства по Договору.

«В сентябре РФ отказала пролету американского и канадского самолетов над зоной военных учений «Центр-2019», хотя пролет над этой территорией был разрешен, и таким образом РФ нарушала договор», – отметил дипломат.

Салливан сказал, что Договор продолжают обсуждать с союзниками и партнерами, которые «выражают общую озабоченность» из-за якобы «нарушений» со стороны России.

«Администрация США привержена контролю над вооружениями, и все стороны должны вести себя ответственно по отношению к своим обязательствам», – отметил Салливан.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе. Позже в Белом доме заявили, что США не выходили из договора.

Россия обещала ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с Договором по открытому небу.