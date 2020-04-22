В ЛДПР назвали собрание КПРФ на Красной площади в честь юбилея Ленина «чудовищным» в условиях карантина

22.04.2020, 15:30, Разное

Представитель ЛДПР Василий Власов негативно отреагировал на собрание членов КПРФ на Красной площади в честь юбилея Владимира Ленина. Он считает, что в условиях эпидемии коронавируса «это просто чудовищно».

В Москве коммунисты на главной площади страны отмечают 150-летие со дня появления на свет лидера большевиков Владимира Ленина. Приверженцы коммунизма собрались возле мавзолея с красными знаменами для празднования торжества. В интернете появились несколько фотографий с места событий, на которых видно, что некоторые люди находятся в защитных медицинских масках, но сосредоточены близко друг к другу.

Ситуацию прокомментировал парламентарий от ЛДПР Василий Власов. По его мнению, такое собрание на Красной площади коммунистов в период пандемии и действия ограничительных мер является чудовищным событием. Сожалеет политик и об отсутствии реакции со стороны работников правоохранительных органов на митинг в честь юбилея Ленина, а также о несоблюдении законов коммунистами. Напомнил Василий Власов, что именно у КПРФ самые возрастные избиратели, которые подвергаются быстрее других коронавирусу в связи с ослабевшим здоровьем.