 

Самый доступный смартфон линейки Xiaomi Mi 10 показали на свежих рендерах

22.04.2020, 15:30, Разное

Смартфон Xiaomi 10 Mi Youth Edition появится в продаже сразу в нескольких расцветках: голубой, зеленой, оранжевой и розовой. Об этом свидетельствуют новые рендеры устройства, которые недавно появились в Сети.
Покупатели уже в ближайшее время смогут выбрать между такими цветами, как Blue Berry, Green Tea, Orange Storm и Pink Peach. Что касается технических характеристик, то девайс оснастят однокристальной системой Snapdragon 765G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем, разрешение – Full HD+, а разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Кроме того, данная модель является одним из сильнейших камерофонов в своем сегменте из-за перископного модуля, обеспечивающего пятикратный оптический и пятидесятикратный цифровой зум.

Главный датчик основой камеры получит разрешение в 48 Мп. Емкость батареи составит более 4,15 тысяч мАч. Устройство должны официально анонсировать уже в начале следующей недели.



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