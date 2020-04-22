В Украине введут электронный контроль соблюдения самоизоляции вместо обсервации

22.04.2020, 15:26, Новости дня

В Украине планируют внедрить электронную систему контроля самоизоляции вместо обсервации. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента “Дія”, – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что похожую модель уже внедрили некоторые страны.

“Похожая модель есть в соседней Польше. Мы к этому готовы”, – отметил премьер.

На заседании правительство внесло изменения в постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” от 11 марта и продлило карантин до 11 мая.

Во время рассмотрения этого вопроса министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в обновленной версии постановления прописан порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией граждан. Речь идет о включении лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение “Дія”.

На брифинге после заседания правительства Степанов объяснил, как будет работать схема.

“Обязанность прохождения обсервации людьми, которые приехали из-за границы, была изменена на возможную самоизоляцию при установке приложение “Дія”. Таким образом, мы будем уверены, что человек с риском заболевания COVID-19 будет самоизолирован и не будет возможности от него инфицироваться другому”, – сказал Степанов.

В ст. 5 действующей редакции постановления №211 прописано, какие категории граждан должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию. Среди них:

лица, которые заявили о добровольной госпитализации в обсерватор (изолятор) в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции;

лица, которые дважды нарушили условия самоизоляции;

лица, которые контактировали с больными или имеют признаки инфицирования коронавирусом и отказываются от медицинского обследования по направлению лечащего врача;

лица, которые пересекли государственную границу;

лица, которые прибыли в Украину с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,58 млн, из них 178,3 тыс. умерли, более 693 тыс. выздоровели.