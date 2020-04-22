Николаевская область в лидерах по распространению COVID-19 – Офис президента

22.04.2020, 15:26, Новости дня

Николаевская область оказалась среди лидеров по динамике распространения COVID-19. Об этом 22 апреля шла речь на ежедневном совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что за последние сутки в Николаевской области зафиксирован 41 новый случай коронавируса.

Всего по стране за прошедшие сутки зарегистрировано 467 новых случаев COVID-19. В Офисе президента считают, что это может быть “отголоском пасхальных праздников”.

“Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей”, – заявил Зеленский.

Как сообщает в Facebook Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 10.00 22 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 случаев коронавируса, 23 инфицированных – медики.

21 апреля в регионе была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,58 млн, из них 178,3 тыс. умерли, более 693 тыс. выздоровели.