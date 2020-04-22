Испания остается на первом месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом, более 4,2 тыс. случаев за день

22.04.2020, 15:26, Новости дня

В Испании число новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 4211, накануне суточный прирост составлял 3968, сообщило 22 апреля министерство здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 208 389 жителей Испании, это наибольший показатель в Европе и второй в мире.

За 24 часа умерло 435 пациентов, на пять больше, чем вчера. Всего эпидемия унесла жизни 21 717 испанцев, из них 7577 человек скончались в столичном регионе.

В Испании действует режим чрезвычайного положения. Смягчение жестких ограничительных мер начнется с 27 апреля, заявил премьер-министр Педро Санчес. Так, детям разрешат прогулки в сопровождении взрослых, а с 11 мая начнется “осторожное, но неуклонное” снятие карантина, сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 2,58 млн человек, 178,4 тыс. из них скончались, 693 тыс. выздоровели.