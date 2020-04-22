Сенат одобрил дополнительную помощь малому бизнесу и больницам

22.04.2020, 15:25, Новости дня

ВАШИНГТОН – Американский Сенат одобрил законопроект о выделении дополнительных 484 миллиардов долларов на помощь малому бизнесу и больницам в рамках усилий Конгресса по преодолению исторического кризиса в экономике и здравоохранении, вызванного эпидемией коронавируса.

Президент США Дональд Трамп через Твиттер поддержал законопроект, предусматривающий пополнение фондов для некоторых элементов крупнейшего пакета антикризисной помощи в американской истории объемом 2 триллиона долларов, принятого в марте.

«Я призываю Сенат и Палату представителей принять Закон об укреплении Программы защиты выплаты зарплат и здравоохранения с дополнительным финансированием [этой программы], больниц и тестирования. После того, как я подпишу этот законопроект, мы начнем обсуждать следующую законодательную инициативу с фискальными льготами», – написал Трамп перед голосованием во вторник.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил журналистам во вторник, что конгрессменов попросили вернуться в Вашингтон к 10 утра в четверг для принятия законопроекта. После этого Трамп сможет подписать документ, придав ему силу закона.

Большая часть дополнительного финансирования предназначена для малого бизнеса, который упустил возможность получить выделявшиеся ранее антикризисные средства.

Хойер отметил, что дополнительные деньги в объеме 320 миллиардов долларов, выделяемые на Программу защиты выплаты зарплат, включают помощь, ориентированную на предприятия, принадлежащие женщинам и представителям меньшинств, а также частным лицам, не имеющим доступа к банкам.

В рамках этой программы, если компания использует эту помощь для оплаты труда работников в ближайшие два месяца, то правительство берет на себя ответственность за эти расходы и компании не придется возвращать эти деньги.

Дополнительное финансирование было в центре внимания почти двухнедельных переговоров, в ходе которых республиканцы пытались провести голосование по ускоренной схеме и немедленно увеличить ассигнования на эту программу.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл критиковал демократов за задержку голосования в связи с поисками дополнительного финансирования на другие программы.

«Республиканцы никогда не хотели закрыть эту важнейшую программу для работников и малого бизнеса. Мы пытались одобрить дополнительное финансирование за неделю до того, как средства иссякнут. Но лидеры демократов заблокировали эти деньги, потратив несколько дней на попытки договориться о посторонних вопросах, которые никогда не обсуждались», – заявил Макконнелл, объявляя о достигнутом соглашении.

Демократы расценили соглашение как свою победу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что демократы «перевернули этот пакет антикризисных мер, который представлял собой недостаточный план республиканцев, в котором упускались из виду больницы, медики и работники на передовой и ничего не делалось, чтобы помочь выживанию наиболее уязвимого рядового малого бизнеса».