Чили станет первой страной, выдающей «иммунные паспорта»

22.04.2020, 15:25, Новости дня

Чили станет первой в мире страной, которая будет выдавать «иммунные паспорта» людям, переболевшим коронавирусом, или тем, у кого обнаружены антитела к нему.

Это позволит им не соблюдать режим изоляции и другие ограничения.

Обладатели иммунных паспортов смогут вернуться к работе и участвовать в перезапуске страны, пишет Washington Post.

Заместитель министра здравоохранения Чили Паула Даса заявила, что более 4600 человек уже имеют право получить цифровые или физические карты.

После появления возможностей для массового тестирования, обещанного властями, желающие смогут подать заявку на получение иммунного паспорта, если у них не проявлялись симптомы болезни.

«Именно они смогут оказать огромную помощь обществу, потому что они не представляют опасности», – заявил министр здравоохранения Хайме Маньялич, объявляя о введении карт.