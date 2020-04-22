 

Брэд Питт примерил на себя роль синоптика

22.04.2020, 15:20, Новости дня

Американский актер Брэд Питт предстал перед зрителями в необычном амплуа — он примерил на себя роль синоптика. Это произошло в одном из эпизодов шоу Джона Красинки под названием "Некоторые хорошие новости", суть которого в том, чтобы сообщать людям позитивную информацию на фоне пандемии коронавируса.

Брэд Питт появился в небольшом фрагменте передачи. Артист вышел на балкон после вопроса ведущего о том, какая сейчас погода. Оскароносный актер окинул взором окружающую обстановку и отметил: "Выглядит довольно хорошо, да".

Как сообщает CBS News, ранее роль синоптика на себя примерил Роберт Де Ниро.

К слову, телеведущий Джон Красински в прошлую пятницу, 17 апреля, создал виртуальный выпускной бал для тех учащихся, которые оказались лишены торжественного события из-за эпидемии коронавируса.



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