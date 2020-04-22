 

На Ямале вахтовых рабочих обследуют эпидемиологи

22.04.2020, 15:20, Новости дня

Эпидемиологи начали обследовать вахтовых рабочих на Ямале. Во всех производственных очагах, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, анализы на наличие инфекции, также специалисты выявляют круг контактов заболевших. В двух районах округа уже обследованы 643 человек, передает ГТРК "Ямал".

В Ямальском районе тестирование прошли 419 вахтовиков. В Тазовском районе – 145 работников предприятий ТЭК, контактировавших с инфицированными. Всех контактных изолировали по месту работы или в карантинных центрах Ноябрьска и Нового Уренгоя. При выявлении симптомов ОРВИ будут проводиться повторное тестирование на коронавирус, заявили в оперативном штабе региона.

Текст:

ГТРК "Ямал"



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