В Кремле сообщили о «прикидках» по срокам голосования по Конституции

22.04.2020, 15:16, Новости дня

Определенные «прикидки» возможных дат голосования по Конституции существуют, но перед принятием окончательного решения предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «новые сроки будут определены по мере развития ситуации», хотя «определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то таком решенном вряд ли можно», так как «до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения», передает РИА «Новости».

Представителя Кремля также попросили уточнить, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате, на что он ответил: «Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но, вместе с этим, это же не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что всероссийское голосование по Конституции якобы могут отложить до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня (дата Парада Победы в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.

Политолог Олег Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснял высокий интерес граждан к голосованию по Конституции.