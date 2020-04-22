 

Трамп приказал уничтожать иранские боевые корабли

22.04.2020, 15:16, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что распорядился уничтожать боевые корабли Ирана, преследующие американские корабли в море.

«Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они будут преследовать наши корабли в море», – сообщил Трамп в Twitter.

Напомним, в начале апреля США заблокировали выделение Ирану от МВФ 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе с коронавирусом, если Тегеран пойдет на «новую сделку» с Вашингтоном.



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