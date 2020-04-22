Путин запланировал совещание по поддержке ЖКХ
22.04.2020, 15:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время собирается провести совещание по вопросам поддержки ЖКХ.
В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».
Глава региона доложил президенту, что в области прогнозируется снижение процентов поступлений платежей за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, будет недополучено не менее 4,5 млрд рублей.
«Мы просим вас рассмотреть возможность включить жилищно-коммунальный комплекс в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции», – сказал глава региона.
«Что касается жилищно-коммунального комплекса. Да, он, действительно, сильно пострадал. Здесь есть проблемы. Мы в ближайшее время проведем такое развернутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций», – ответил Путин.
Ранее в Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ.
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