Путин запланировал совещание по поддержке ЖКХ

22.04.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время собирается провести совещание по вопросам поддержки ЖКХ.

В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24», передает РИА «Новости».

Глава региона доложил президенту, что в области прогнозируется снижение процентов поступлений платежей за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, будет недополучено не менее 4,5 млрд рублей.

«Мы просим вас рассмотреть возможность включить жилищно-коммунальный комплекс в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции», – сказал глава региона.

«Что касается жилищно-коммунального комплекса. Да, он, действительно, сильно пострадал. Здесь есть проблемы. Мы в ближайшее время проведем такое развернутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций», – ответил Путин.

Ранее в Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ.