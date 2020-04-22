Лидер «пятерки» СБ ООН решили обсудить последствия пандемии

22.04.2020, 15:11, Новости дня

В ходе видеоконференции лидеры пяти стран-постоянных членов СБ ООН обсудят шаги по реагированию на последствия пандемии коронавируса, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нынешний онлайн-контакт, о котором идет речь, мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету, а именно по последствиям эпидемии для перспектив взаимодействия по различным вопросам. То есть здесь больше упор на тематику того, что и как лидеры пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН могут сделать совместно в порядке реагирования на этот новый вызов», – передает его слова ТАСС.

Рябков отметил, что согласование конкретных параметров саммита «пятерки» затруднено из-за эпидемической обстановки.

«Понятно, что сейчас на все планы влияет эпидемиологическая ситуация. Поэтому сложно предсказывать, когда можно будет перейти к согласованию конкретных параметров, включая дату и место очного контакта. Но вопрос остается, безусловно, в повестке дня. Для нас это приоритет», – подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что РФ исходит из того, что взаимодействие с США по борьбе с коронавирусом продолжится.

«Президент РФ [Владимир Путин] несколько дней назад об этой теме упомянул. Мы взаимодействуем с американской стороной и на этом направлении тоже. Исходим из того, что это сотрудничество продолжится», – сказал Рябков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что онлайн-встреча глав «пятерки» постоянных членов СБ ООН может состояться в ближайшие дни.